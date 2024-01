La startup bretonne BYSTAMP invente le premier tampon-encreur hybride-numérique au monde

C’est une première mondiale : la startup bretonne BYSTAMP a mis au point le Printer 2in1,, soit le premier tampon-encreur hybride-numérique au monde. Dans le détail, BYSTAMP s’est associé avec le fabricant de tampons-encreurs Colop afin de créer un tampon qui permet de marquer des documents numériques directement sur l’écran ! Ce tampon 2 en 1 regroupe les fonction »classiques » d’un tampon encreur (marquage à l’encre sur papier), mais peut AUSSI apposer des marquages et des certificats numériques sur des documents au format PDF grâce à la technologie Keymo (qui assure en outre un haut niveau de sécurité). Magique !



Pas plus grand qu’une grosse craie, le Printer 2 in1 est compatible avec la quasi totalité des systèmes d’exploitation desktop et mobile (hormis Linux faut-il le préciser). Ce tampon encreur, qui semble réunir le physique et le numérique comme rarement on peut le voir dans l’informatique moderne, pourrait bien redonner un coup de fouet au tampon encreur, qui pourrait bien redevenir un incontournable du bureau 2.0. Cet outil devrai aussi permettre de réduire le papier en retirant le dernier obstacle restant concernant les documents à certifier par tampons. Printer 2in1 sera bientôt commercialisé en Europe (et en France bien sûr) au prix de lancement de 55 euros HT, ce qui ne semble pas cher payé au vu de la novation technologique embarquée.