C’est une découverte qui pourrait avoir son importance dans le cadre des futurs missions martiennes : l’orbiteur Mars Express de l’agence spatiale européenne (ESA) a découvert ce qui est certainement le plus plus grand dépôt de glace jamais repéré à l’équateur de Mars. Les scientifiques estiment que ces dépôt ont une épaisseur d’environ 3,7 km. Dit autrement, si ces glaces venaient à fondre, un océan souterrain de 2 mètres de profondeur pourrait alors recouvrir la totalité de Mars (ce n’est bien sûr qu’une hypothèse illustrative).

La glace a été repérée dans la Formation Medusae Fossae (MFF)n une région de Mars que les scientifiques soupçonnaient depuis 2007 d’être particulièrement riche en dépôts de glace. « Nous avons de nouveau exploré le MFF en utilisant des données plus récentes du radar MARSIS de Mars Express et avons découvert que les dépôts étaient encore plus épais que nous le pensions », a déclaré Thomas Watters, auteur principal de cette nouvelle étude (et déjà auteur de l’étude de 2007). Watters note aussi que « les signaux radar » sur la zone sont similaires aux signaux qui ont déjà été repérés aux calottes polaires de Mars, « dont nous savons qu’elles sont très riches en glace » précise le scientifique.

Cette découverte confirme aussi que Mars a autrefois été riche en eau et en glaciers, même si les scientifiques hésitent encore sur la typologie et le climat de Mars il y a plusieurs milliards d’années (Mars à 4,6 milliards d’années). Evidemment, la présence de glace sur Mars est aussi un atout dans le cadre d’un projet de colonisation de la Planète Rouge, même s’il faut tempérer l’enthousiasme : les dépôts de glace souterrains de Mars sont situés à plusieurs centaines de mètres sous la surface.