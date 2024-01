Galaxy Ring : la bague connectée de Samsung est très légère et sortira cette année

Samsung a déjà annoncé la Galaxy Ring, mais le constructeur n’a pas partagé de détails précis sur sa bague connectée. Certaines personnes ont toutefois pu l’essayer et donnent leurs avis.

Un produit très léger

Selon @greengart/post/C2N5UviL0t6" rel="external nofollow">Avi Greengart, un analyste technique qui a travaillé pour Intel et JupiterResearch, la Galaxy Ring de Samsung est très légère. Il dit avoir pu tester le produit et précise qu’il sera disponible en trois finitions/couleurs. La bague connectée serait par ailleurs disponible en plusieurs tailles (jusqu’à la taille 13) et serait lancée dans le courant de l’année.

Il semble qu’il y aura un moniteur de fréquence cardiaque et des broches (pour la recharge) à l’intérieur. Par ailleurs, TM Roh, un responsable de Samsung, a déclaré que certaines personnes n’aimaient pas porter des montres connectées encombrantes pendant leur sommeil, et qu’un appareil comme la Galaxy Ring était donc plus confortable et plus pratique pour ces utilisateurs. L’appareil sera probablement doté d’un système de surveillance de la fréquence cardiaque, d’un système de saturation pulsée en oxygène, d’un système de suivi du sommeil et d’un système de suivi de l’entraînement, et il synchronisera très probablement les données avec Samsung Health.

Rendez-vous donc dans quelques mois pour avoir des informations supplémentaires sur la montre connectée. Il n’est pas impossible que Samsung l’évoque encore une fois durant l’été, avec la présentation de ses nouveaux Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip.