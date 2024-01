Mars : la NASA perd le contact avec Ingenuity… et le rétablit

Le week-end a été chaud pour les ingénieurs de la NASA, qui ont bien cru à un moment perdre leur drone-hélico Ingenuity, véritable patrouilleur des airs au dessus de Mars. Le jeudi 18 janvier, lors du 72ème vol d’Ingenuity sur Mars, la NASA a perdu le contact avec l’appareil lors de la descente de ce dernier vers la surface, un incident qui n’a été publiquement dévoilé que le samedi 20 janvier. Les ingénieurs de l’agence spatiale américaine précisent sur X et sur la fiche de statut de la mission qu’ils examinent « les données disponibles et évalue les prochaines étapes qui permettront de rétablir la communication ». Il est alors décidé d’envoyer le Rover Perseverance au plus près de la zone supposée de la perte de contact, afin pourquoi pas d’obtenir un retour visuel sur Ingenuity.

The #MarsHelicopter executed Flight 72 on Jan. 18, but on its descent, communication between Ingenuity and @NASAPersevere terminated prior to touchdown. The team is analyzing available data and considering next steps to reestablish comms. https://t.co/Mq6b0iYMHX

— NASA JPL (@NASAJPL) January 20, 2024