Google investit 1 milliard de dollars pour un nouveau data center européen

Google s’installe un peu plus en Europe et annonce l’ouverture d’un nouveau data center qui verra le jour au Royaume-Uni (à Waltham Cross en Angleterre pour être précis). L’investissement est de 1 milliard de dollars.

Annonce d’un nouveau data center en Angleterre

Dans le cas de Google, un data center permet de faire tourner de nombreux services, dont le moteur de recherche, YouTube, Google Maps, Google Cloud et plus encore. Le nouveau centre de données en Angleterre va naturellement être bénéfique pour les Britanniques, mais il pourrait aussi l’être pour des pays voisins comme la France, étant donné la proximité. Il n’y a pas un date center de Google en France, les plus proches sont ceux en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande.

Debbie Weinstein, vice-présidente de Google et directrice générale de Google Royaume-Uni et Irlande, déclare :

Une fois terminé, cet investissement apportera une capacité de calcul cruciale aux entreprises du Royaume-Uni, soutenant l’innovation en matière d’IA et contribuant à garantir des services numériques fiables aux clients de Google Cloud et aux utilisateurs de Google au Royaume-Uni et à l’étranger.

Le géant de la technologie a ajouté que cet investissement s’inscrivait dans le prolongement de l’achat, pour 1 milliard de dollars, des bureaux de Central Saint Giles en 2022, d’un projet de développement d’un million de mètres carrés à King’s Cross, et du lancement de son centre de découverte de l’accessibilité.

Google a fait part de son intention de faire fonctionner tous ses data centers et ses campus avec de l’énergie sans carbone d’ici 2030. En 2022, Google a annoncé un accord d’achat d’électricité avec ENGIE pour l’énergie éolienne offshore produite par le parc éolien Moray West en Écosse. Le pacte ajouterait 100 MW (mégawatts) d’énergie au réseau et mettrait les activités de Google au Royaume-Uni sur la bonne voie pour fonctionner à 90% ou presque d’énergie sans carbone en 2025, selon l’entreprise.