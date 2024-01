Le délirant Palworld s’est écoulé à 1 million d’exemplaires en quelques heures à peine

Mélange improbable entre Pokémon, le jeu de craft, le sim-life et le shooter (entre autres), le délirant Palworld est un énorme et surprenant succès. Le studio Pocket Lair annonce que son jeu s’est déjà écoulé à un million d’exemplaires 8 heures à peine après son lancement, sans compter bien sûr tous les joueurs qui ont téléchargé Palworld via le Xbox Game Pass (où il est sorti Day one). Le jeu étant disponible en early access payante sur Steam, Xbox One et Xbox Series (pour une trentaine d’euros), inutile de préciser que le studio doit déjà se frotter les mains (et les yeux) devant un tel succès. La version PlayStation, jusqu’ici à peine évoquée dans la FAQ, a désormais de fortes chances de devenir réalité.

L’annonce de ces très bonnes ventes n’est pas forcément une surprise : depuis plusieurs jours en effet, Palworld fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, et l’on ne compte plus les vidéos YouTube montrant les premiers éléments du jeu, ce dernier mélangeant à loisir jeu de craft, shooter (pour capturer les Pal et en faire ses esclaves) et Pokémon-like. La qualité technique très correcte du titre et l’aspect assez décalé de l’ensemble auront fini de générer une assez forte attente autour de ce titre qui est déjà l’une des belles « success story » de ce début d’année 2024.