The Last of Us Part 2 Remastered : Sony rembourse les joueurs PS5 qui ont payé le prix fort

The Last of Us Part 2 Remastered est disponible aujourd’hui à l’achat, avec une remise pour ceux qui ont déjà la version d’origine sortie sur PlayStation 4. En effet, ils peuvent avoir le jeu pour seulement 10€ sur le PlayStation Store, au lieu de 49,99€. Mais certains ont payé le prix fort et Sony les rembourse aujourd’hui.

Remboursement pour certains joueurs de The Last of Us

« En tant que propriétaire de la version numérique PS4 de The Last of Us Part II, une mise à jour numérique vers la version numérique pour PS5 sera disponible à un prix très réduit le jour du lancement », peut-on lire dans un message adressé aux joueurs. « Nous ne voulons pas que vous manquiez cette opportunité, c’est pourquoi, dans un geste de bonne volonté, nous avons remboursé votre achat pour la précommande de la version PS5 de The Last of Us Part II Remastered afin que vous puissiez acheter la mise à jour numérique le jour du lancement », poursuit Sony.

Voici ce que propose le jeu dans sa version remastered :

Conçu pour la PS5

Diverses améliorations graphiques donnent vie au magnifique mais dangereux monde du jeu.

Les performances visuelles sont désormais disponibles en 4K en mode Fidélité.

Des temps de transition plus rapides vous permettent de plonger immédiatement dans l’action.

Intégration complète de la manette sans fil DualSense.

Ajout de Sans retour, un mode de survie de type roguelike. Survivez aussi longtemps que possible dans chaque session, alors que vous choisissez votre chemin dans une série d’affrontements aléatoires. Incarnez différents personnages à débloquer, dont certains qui n’ont jamais été jouables dans la franchise The Last of Us, et avec des caractéristiques de gameplay uniques

Les niveaux supprimés vous permettent d’explorer des premières versions de développement de trois niveaux inédits dans le jeu d’origine.

Profitez d’heures entières de nouveaux commentaires des développeurs, pour en apprendre plus sur le développement de The Last of Us Part II pendant que vous y jouez.

Exploitez vos talents musicaux avec le mode Guitare en jeu libre, qui inclut de nouveaux instruments à débloquer, ou lancez-vous dans le mode Speedrun et publiez vos meilleurs temps.

Des paramètres d’audiodescription et de dialogues en vibrations ont également été ajoutés aux fonctionnalités d’accessibilité.

The Last of Us Part II Remastered inclut aussi des apparences de personnage et d’arme inédites à débloquer pour Ellie et Abby.

Si vous n’avez pas la version d’origine, vous pouvez acheter la version complète de The Last of us Part II Remastered pour 44,99€.