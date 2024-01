Visions of Mana de Square Enix sera aussi sur Xbox Series

Petite surprise du Xbox Developper Direct, Visions of Mana, le prochain opus de la longue liste de titres dans l’univers Mana (dont le sublime Secret of Mana), ne fera pas l’impasse sur les Xbox Series, et c’est une première. Cette annonce est une preuve de plus du « rapprochement » évident entre Xbox et les studios japonais sur cette génération de consoles, ce que l’on avait déjà pu constater avec l’arrivée des jeux Persona d’Atlus dans le Game Pass. La vidéo dévoilée lors du Developper Direct s’est surtout appesantit sur le chara-design des monstres , mignons à souhait ici (et dire qu’il faudra les combattre…), et sur les premiers environnements du jeu, qui promet d’être un open world (ou un semi open world selon la taille des zones à explorer). Techniquement c’est propre, même si ce qui a été montré est pour l’instant encore assez vide (peu ou pas de PNJs ou de monstres dans des paysages assez uniformes). Le beau thème musical de la franchise bénéficiera aussi d’une remastérisation orchestrale.

Square Enix avait promis d’autres jeux pour la Xbox après l’annonce choc de l’arrivée de Final Fantasy X IV sur Xbox Series, une promesse déjà tenue même si on espère que ça ne s’arrêtera pas à ce Visions of Mana. Le jeu sortira sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam) durant l’été 2024.