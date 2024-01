Senua’s Saga: Hellblade II sera disponible sur Xbox Series et PC le 21 mai prochain

On savait que le le studio Ninja Theory n’allait pas montrer grand chose de neuf lors de ce Xbox Developper Direct, si ce n’est un énième mini-reportage sur les coulisses de la réalisation d’Hellblade 2. Mais ce que l’on ne savait pas (ou juste un peu puisqu’une rumeur trainait dans l’air) c’est que Senua’s Saga: Hellblade II serait enfin daté sur Xbox Series, PC et Xbox Game Pass, et qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps puisque le jeu sortira le 21 mai prochain (dans 4 mois en somme) ! En y regardant de plus près, on pouvait tout de même distinguer dans la featurette quelques séquences de combat un tout petit peu plus longuettes que celles du dernier trailer, l’occasion de constater que ces derniers seront effectivement nettement plus brutaux et plus variés au niveau des coups portés. On comprend aussi rapidement que l’arrivée du studio dans le giron de Xbox a décuplé ses possibilités créatives et techniques, ce qui explique en grande partie le niveau de rendu incroyable atteint sur ce second opus.



Bref. Entre ce Hellblade 2, Avowed ainsi qu’Indiana Jones and the Great Circle, l’année 2024 s’annonce déjà particulièrement chargée sur Xbox. Et le plus beau, c’est qu’on a sans doute pas encore tout vu : les rumeurs tablent sur la sortie cette année de Kiln, le prochain titre de Double Fine (Psychonauts 2).