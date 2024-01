Sheryl Sandberg quitte le conseil d’administration de Meta

Sheryl Sandberg, figure quasi iconique de Facebook puis de Meta, quitte le conseil d’administration de Meta. Sandberg a annoncé sa décision ce mercredi 17 janvier dans un message évidemment publié sur Facebook : « Avec un cœur rempli de gratitude et un esprit rempli de souvenirs, j’ai fait savoir au conseil d’administration de Meta que je ne me représenterai pas en mai prochain », déclare l’ex patronne des opérations de Facebook. « À l’avenir, je servirai de conseiller auprès de l’entreprise et je serai toujours là pour aider les équipes Meta.[…] Servir en tant que COO de Facebook – puis de Meta – pendant 14 ans et demi, puis membre du conseil d’administration pendant 12 ans a été l’opportunité d’une vie. Je serai toujours reconnaissante à Mark d’avoir cru en moi, ainsi que pour sa collaboration et son amitié ».

Se présentant à la fois comme une power-woman et une féministe, Sheryl Sandberg est une vétérante de la Silicon Valley au parcours on ne peut plus prestigieux. Sandberg a en effet été chef de service au sein du département du Trésor des États-Unis (elle a travaillé sur le programme d’allègement de la dette des pays en voie de développement) puis VP Global Online Sales and Operations chez Google avant en 2008 de rejoindre Facebook. En 2014, elle deviendra aussi l’une des plus jeunes femmes dans le monde à devenir milliardaire. Seule ombre au tableau, mais non des moindres, Sandberg quittera son poste de COO en 2022 suite à la désolante affaire Cambridge Analytica.

Reconnaissant pour le travail accompli (Facebook doit sa rentabilité au business model instauré par Sandberg), Mark Zuckerberg a chaudement félicité son ex-collègue : « Merci Sheryl pour les contributions extraordinaires que vous avez apportées à notre entreprise et à notre communauté au fil des ans ».