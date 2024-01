La startup VividQ dévoile les premiers Hologrammes avec une résolution similaire à celle de la rétine humaine

La startup britannique VividQ vient d’annoncer une avancée majeure dans le domaine de l’holographie, et affirme avoir créé les tous premiers hologrammes avec une résolution comparable à celle de la rétine humaine. Pour parvenir à ce résultat spectaculaire, VividQ utilise un logiciel qui permet de manipuler les ondes lumineuses, recréant ainsi des objets en trois dimensions dans l’espace et simulant la manière dont la lumière est naturellement réfléchie dans les yeux. Les images holographiques sont projetées via un matériel d’affichage 4K de haute performance, permettant ainsi aux objets 3D d’être visualisés à n’importe quelle distance dans la plage focale de l’utilisateur.

A gauche, la focale se porte sur l’hologramme du chat, à droite sur le papillon

Cette technologie promet une intégration majeure dans les futurs casques de réalité virtuelle (VR) et de réalité mixte (en particulier dans le domaine des jeux vidéo), sachant qu’ici les utilisateurs peuvent ajuster les hologrammes à leur vue sans équipement encombrant. La gestion dynamique de la focale pourrait aussi réduire la fatigue oculaire et les maux de têtes typiques de l’usage prolongé des casques XR actuels.

VividQ a fait la démonstration de ses hologrammes de résolution rétinienne en utilisant un écran LCoS haute performance de la firme japonaise JVCKenwood (JKC). Les deux sociétés collaborent désormais pour parvenir à commercialiser cette technologie à plus grande échelle.