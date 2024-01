Chrome et navigation privée : Google change l’avertissement après le procès sur le pistage

Google a opéré à un changement au niveau du message indiqué aux utilisateurs de Chrome quand ils sont en navigation privée. Le navigateur est désormais plus clair au niveau du pistage. Cela fait suite à un procès que Google a perdu aux États-Unis.

À date, la navigation privée de Chrome indique :

Vous pouvez désormais naviguer de façon privée. Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité. Toutefois, les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront enregistrés.

Maintenant, la version Canary du navigateur (qui se veut la version test avant l’arrivée de la version finale) comprend le message suivant :

Les autres utilisateurs de cet appareil ne verront pas votre activité, ce qui vous permettra de naviguer en toute confidentialité. Cela ne change rien à la manière dont les données sont collectées par les sites Web que vous visitez et les services qu’ils utilisent, y compris Google. Les téléchargements, les favoris et les éléments de la liste de lecture seront sauvegardés.

L’affaire a débuté en 2020

Pour rappel, tout est parti d’une action en justice intentée en 2020 concernant la pratique de Google consistant à suivre l’activité des utilisateurs lorsqu’ils se trouvent en navigation privée avec Chrome. Celle-ci permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches et de visiter des sites sans que ces données soient enregistrées dans le navigateur. Mais beaucoup de personnes pensent (à tort) que ce mode agit comme une cape d’invisibilité vis-à-vis de leur fournisseur d’accès à Internet et des sites qu’ils visitent, ce qui n’est pas le cas.

Un recours collectif a donc tenté d’obtenir des dommages-intérêts de plus de 5 milliards de dollars parce que Google était toujours en mesure de collecter des données. L’action en justice initiale affirmait que Google « ne peut pas continuer à s’engager dans la collecte secrète et non autorisée des données de pratiquement tous les Américains possédant un ordinateur ou un téléphone ».

Google a d’abord tenté de faire rejeter l’action en justice en mettant en avant le message qui s’affiche lorsque les utilisateurs activent la navigation privée. Cet avertissement indique aux utilisateurs que leur activité peut toujours être visible par les sites qu’ils visitent.

En 2023, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté la demande de jugement sommaire de Google, soulignant que le groupe n’avait jamais révélé à ses utilisateurs que la collecte de données se poursuivait même lorsqu’ils passaient par la navigation privée. Et le mois dernier, Google a annoncé avoir trouvé un terrain d’entente pour mettre un terme à cette affaire.