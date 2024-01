Daredevil: Born Again : la nouvelle série devrait afficher le trio d’acteurs d’origine (Charlie Cox, Deborah Ann Woll et Elden Henson)

C’est une superbe nouvelle pour les nombreux amateurs de la série Daredevil, dont la première saison a durablement marqué les esprits. Si l’on en croit des sources proches du dossier, la nouvelle série « Daredevil: Born Again » produite dans le giron de Disney/Marvel pourrait en effet renouer avec le trio d’acteurs de la saison d’origine qui avait été diffusée sur Netflix, soit Charlie Cox, Deborah Ann Woll et Elden Henson dans leurs rôles respectifs de Daredevil, Karen Page et Foggy Nelson.

Jusqu’ici, Disney s’était montré extrêmement vague concernant le retour du trio à l’écran, sachant que dans le même temps la firme aux grandes oreilles avait été beaucoup moins timide pour confirmer Vincent D’Onofrio et Jon Bernthal dans leurs anciens rôles de Kingpin et du Punisher ou bien encore introduire Michael Gandolfini ainsi que Sandrine Holt dans la série. La casting complet de Daredevil: Born Again n’a pas encore été confirmé par Disney, mais un retour des acteurs d’origine pourrait aussi fournir des indices quant à la tonalité du scénario et de l’ambiance de la nouvelle série.

Disney osera t-il en effet produire une série aussi « dark » que celle qui avait été diffusée sur Netflix (et qui est retournée chez Disney depuis) ? Ce serait la seconde bonne nouvelle du jour, surtout après la succession assez lamentable de séries et films Marvel colorés et sans relief, avec des super-héros passant leur temps à s’envoyer des vannes débiles. Un peu de bon sens ne ferait pas de mal à l’équipe des scénaristes de chez Disney…