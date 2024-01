Samsung Galaxy S24 : l’écran proposera une réponse tactile plus rapide

Les Galaxy S24 ne sont plus très loin, avec la présentation par Samsung qui interviendra le 17 janvier. En attendant le jour J, quelques rumeurs circulent, notamment en ce qui concerne l’écran.

Du mieux pour l’écran des Galaxy S24

Les écrans des différents Galaxy S24 devraient être sensiblement les mêmes que ceux des Galaxy S23, mais le Galaxy S24 Ultra abandonnera les côtés incurvés. De précédentes fuites ont également fait état de bordures plus fines et d’une luminosité supérieure à 2 500 nits.

Pour sa part, le leaker Ice Universe affirme que « la vitesse de réponse tactile de l’écran des Galaxy S24 a également augmenté de plus de 10%, ce qui pourrait se traduire par une réponse plus fluide et plus rapide ». Certes, la hausse de 10% n’est pas énorme, mais elle devrait malgré tout être intéressante pour certains usages, comme les jeux.

C’est lors de la conférence Unpacked que Samsung annoncera ses Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Il y aura également Galaxy IA, une intelligence artificielle. Il s’agira notamment de la capacité à effectuer une traduction en temps réel pendant les appels téléphoniques, de l’expansion des images, de la génération de fonds d’écran, du résumé dans Samsung Notes et plus encore. Samsung devrait également utiliser son IA pour améliorer les photos.

La présentation des nouveaux smartphones aura lieu le 17 janvier à 19 heures (heure française).