Galaxy S24 : Samsung officialise la présentation pour le 17 janvier

Les rumeurs étaient donc bonnes, Samsung officialise que sa conférence Unpacked aura lieu le 17 janvier 2024 pour la présentation des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Il est également question de Galaxy AI. De l’intelligence artificielle sera donc au programme, ce que les rumeurs avaient également annoncé.

C’est avec un message posté sur X (ex-Twitter) que le compte de Samsung Australie évoque la date du 17 janvier 2024 pour la présentation. « Rejoignez le Galaxy Unpacked le 18 janvier 2024 à 5 heures du matin [en Australie] et soyez le premier à connaître les nouveautés de Samsung Galaxy », peut-on lire. Ce sera donc le 18 janvier à 5 heures du matin en Australie, ce qui correspond au 17 janvier à 19 heures en France.

