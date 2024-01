Twitch n’est pas rentable, admet le PDG après avoir licencié un tiers des employés

Cette semaine, Twitch a licencié 500 employés, soit 35% de son effectif. Dan Clancy, le PDG du service de vidéo surtout orienté vers les jeux vidéo, a depuis reconnu que la plateforme n’était pas rentable.

« Nous avons déjà dit que nous devions gérer l’entreprise de manière durable », a déclaré Dan Clancy. « Mais je vais être franc : nous ne sommes pas rentables à l’heure actuelle ». Il ajoute qu’Amazon, qui est le propriétaire de Twitch, « a été d’un grand soutien » et « l’un des principaux facteurs de pérennité est de s’assurer que nous ne perdons pas d’argent ».

Dans un e-mail interne qu’il a adressé aux employés pour les informer des licenciements, Dan Clancy a déclaré que l’entreprise était « encore beaucoup plus grande qu’elle ne devrait l’être compte tenu de la taille de notre entreprise ». Il a depuis réitéré les propos :

Nous devons nous assurer que Twitch a la bonne taille pour pouvoir être là pendant très longtemps. Il est essentiel que Twitch soit présent non seulement aujourd’hui, mais aussi demain, dans 50 ans et 100 ans. Notre travail consiste à gérer Twitch de manière à garantir sa prospérité, son épanouissement et sa présence pour vous et les communautés que vous avez créées, car je ne pense pas que les autres plateformes ressemblent le moins du monde à Twitch.

En fin de compte, pour ce qui est de la prise de décision, nous étions plus grands qu’il ne fallait pour répondre à vos besoins.