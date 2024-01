The Lost Relic : le fan-film Star Wars qui va mettre tout le monde d’accord (et c’est français !)

Il y des fan-films qui font très… fan-films, et il y a ceux qui font se demander pourquoi les grands studios n’ont pas déjà contactés les créateurs de ces œuvres parfois plus audacieuses et plus culottées que les films originaux (concernant Disney et Star Wars, on dira que ce n’est malheureusement pas très difficile). The Lost Relic rentre dans la catégorie « Mais comment ont-ils fait pour faire ça avec aussi peu de moyens ? » Ce court métrage réalisé par Clément Labarre (cocorico !) est une création entièrement autofinancée et tournée à Bordeaux pendant 3 ans. Effets spéciaux, photographie, mise en scène, acting, narration, tout est au poil, et l’on ne s’étonnera pas d’apprendre que ce petit film a été réalisé par des professionnels du cinéma, ou quand « fan-film » ne signifie pas forcément « travail d’amateur’.



A l’instar des grosses productions du genre, le film a été tourné en studio sur fond vert, la phase ultérieure de post production permettant de rajouter les effets spéciaux (vaisseaux spatiaux, décors, etc.), d’effectuer le mixage sonore et de placer la BO. Au final, ce The Lost Relic se regarde avec grand plaisir, d’autant que l’on constate que tout a été pensé dans les détails, jusqu’à la chronologie de ce qui est montré à l’écran : l’histoire du court métrage prend place en effet à la fin de l’épisode 6 (soit le troisième film de la première trilogie Star Wars tournée dans les années 70 et 80), après la victoire des rebelles dans la bataille d’Endor. La sensation de se trouver devant un inédit Star Wars est réellement présente, même si l’accent des acteurs (très bons au demeurant) nous rappelle qu’il s’agit d’un fan film, et même d’un sacré fan film ! Et puis le coup de l’archiviste, il fallait vraiment y penser…