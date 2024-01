Rétro-gaming : l’Atari 400 revient dans une version mini

L’Atari 520 ST a été un immense succès (en deçà de celui de son concurrent Amiga 500 au plan mondial, mais tout de même…), mais il ne faudrait pas oublier les prédécesseurs de cette machine mythique, les Atari 400 et Atari 800 qui furent dès 1979 la toute première tentative d’Atari de se faire un nom sur le marché de l’ordinateur personnel. Forcément, ces machines étaient aussi de formidables consoles de jeu, dotées d’une variante boostée du CPU 8-bit MOS 6502 qui motorisait alors l’Apple II et le PET Commodore. Les Atari 400 et 800 disposaient aussi de coprocesseurs graphiques et sonores dédiés, ANTIC, GTIA, et POKEY, et leur seul défaut objectif à l’époque était un clavier à membrane absolument horrible au toucher.



Les amateurs de rétro-gaming seront donc ravis d’apprendre que la mini-console The400 Mini émulera l’intégralité de la gamme de ces machines mythiques, de l’Atari 400/800 jusqu’au 5200 SuperSystem. The400 Mini contiendra 25 jeux préchargés et il sera possible d’en télécharger d’autres dans le système via une simple clef USB. Concernant l’interface, exit bien sûr le système d’exploitation d’origine et place à un carrousel qui présentera les jeux disponibles, à l’instar la mini console TheA500 Mini. La console rétro-gaming sera aussi livrée avec l’accessoire TheCXStick, soit une réplique du Joystick Atari au design devenu iconique, mais il sera impossible d’utiliser le clavier, qui n’est là que pour rappeler la machine d’origine.

La liste de jeux ne fera pas l’unanimité (comme à chaque fois pour ce type de mini consoles), mais il fallait bien faire un choix. On retrouvera entre autres Bruce Lee, Berzerk, M.U.L.E., Star Raiders II, Millipede, etc., de quoi tout de même étancher sa soif de nostalgie. L’affichage de ces jeux se fera via le port HDMI, en HD (720p) et en 50 ou 60 tps selon que l’on soit au format NTSC ou PAL. 4 ports USB sont aussi présents en façade, qui permettront principalement de raccorder des manettes supplémentaires. Aucun prix n’a encore été précisé, alors que l’on a déjà une date de commercialisation, fixée au 28 mars prochain.