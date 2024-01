Shadow PC est en difficulté : départs de dirigeants et problème d’argent

Shadow, le service de cloud computing/gaming, n’est pas au meilleur de sa forme, avec la société qui enregistre des départs de dirigeants, ainsi que des difficultés financières, comme le révèle L’Informé.

Des difficultés pour Shadow

Depuis 2021, Shadow est entre les mains de Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d’OVHCloud. Ils l’ont repris à la barre du tribunal avec un objectif : proposer un PC dans le cloud aux amateurs de jeux vidéo en ligne, mais aussi aux entreprises, le tout moyennant un abonnement mensuel. Mais tout ne se passe pas très bien.

La société vient de perdre son directeur général, Eric Sèle, chargé pourtant d’appliquer cette stratégie. Il y a également le départ du directeur de la communication. De plus, la directrice des ressources humaines s’est mise en arrêt. Il y a eu par ailleurs le départ de plusieurs salariés comme le responsable des réseaux sociaux et plusieurs employés dans les fonctions de support.

Une réorganisation est en place. « En parallèle, des proches d’Octave Klaba sont en train d’arriver », a indiqué un ancien salarié. Les départs ont eu lieu après une année 2023 jugée décevante, notamment par un nombre d’abonnés qui est jugé insuffisant, tout particulièrement auprès des entreprises.

OVHCloud est le seul gagnant

En coulisses, Octave et Miroslaw Klaba placent de l’argent dans la société. Dès 2021, ils ont dû injecter 15 millions d’euros lors de sa reprise, avant d’apporter 12,3 millions d’euros de plus en compte courant puis réaliser une augmentation de capital de 2,5 millions d’euros en février 2023. Cinq mois plus tard, plus de 46 millions d’euros ont été injectés sous la forme, cette fois, de compensation de créances par une toute nouvelle structure Synfonium. Cette entité, créée par Octave et Miroslaw Klaba (dont ils sont actionnaires à 75% via leurs fonds respectifs), vise à regrouper Shadow avec le moteur de recherche Qwant, soutenu par la Caisse des dépôts et consignations (actionnaire des 25% restants).

Mais la société n’a jamais été rentable depuis 2011. Octave et Miroslaw Klaba espèrent toutefois qu’en l’adossant à Shadow (depuis l’été 2023), ils pourront en faire un sérieux concurrent de Google Workspace (moteur de recherche, e-mail, suite bureautique, agenda…) et de Microsoft avec Office 365.

Le seul gagnant dans l’histoire est OVHCloud. Le société de cloud, contrôlée par la famille Klaba, compte déjà Shadow parmi ses clients importants. À lui seul, il a rapporté 21,3 millions d’euros de chiffre d’affaires à OVHCloud en 2023 contre 16,5 millions d’euros en 2022, soit une hausse de près de 30%. Au total, le groupe a enregistré 897,3 millions d’euros de revenus l’an dernier, en progression de 13,9%.