Sony est présent au CES 2024 et a annoncé un nouveau casque de réalité mixte qui se veut spatiale, avec une bague connectée qui permet de contrôler certains éléments. Mais il s’agit plus d’un teasing qu’autre chose pour le moment, beaucoup de détails ne sont pas communiqués.

Un casque de réalité mixte chez Sony

Sony a présenté un nouveau système de création de contenu spatial conçu pour permettre aux utilisateurs d’éditer et de façonner des modèles 3D tout en portant un casque de réalité mixte. L’entreprise a dévoilé le casque, ainsi qu’une paire de manettes.

Le casque, qui dispose du Snapdragon XR2+ Gen 2 et de deux écrans OLED 4K, n’est pas principalement destiné aux joueurs comme le PlayStation VR. Kenichiro Yoshida, patron de Sony, a déclaré que ce nouveau produit est destiné aux professionnels qui travaillent en 3D, permettant aux utilisateurs d’élargir « l’espace de création en superposant des objets virtuels dans des espaces physiques ».

L’appareil est doté d’une fonction « vidéo transparente » et d’un total de six caméras et capteurs. Une paire de manettes a été présentée, l’une décrite comme une bague pour manipuler des objets et l’autre comme une « manette de pointage » pour… pointer. Sony envisage que les créateurs puissent créer des modèles 3D en temps réel en utilisant les manettes et les périphériques d’entrée traditionnels tels que les claviers.

Sony parle également de l’équilibre du casque, affirmant qu’il a affiné « l’équilibre du centre de gravité de l’appareil ». L’écran se relève et sort du champ de vision de l’utilisateur, ce qui lui permet de se plonger dans son travail sans avoir à retirer entièrement le casque.

De plus, Sony affirme que sa technologie de rendu propriétaire permet « un rendu réaliste, en temps réel et en haute définition, des textures des objets 3D et des expressions faciales des personnages humains ».

Ce casque de réalité mixte, qui n’a pas de nom pour l’instant, sera disponible plus tard cette année. Il n’y a pas d’informations sur le prix.