Réalité mixte : la puce XR2+ Gen 2 de Qualcomm gère l’affichage 4.3k par oeil

A quelques heures de l’ouverture du CES, Qualcomm vient de lever le voile sur la toute nouvelle génération de processeur destinée aux casques de réalité virtuelle ou mixte, le Snapdragon XR2+ Gen 2. Malgré un nom très proche de son prédécesseur, les spécifications ont été largement revues à la hausse puisque Qualcomm annonce un affichage 4,3 k par oeil jusqu’à 120 fps (contre 3K pour le XR2 Gen 2), des performances GPU multipliées par 2,5 et des performances en calcul d’IA 8 fois supérieures à la précédente génération (le XR2 Gen 2). Qualcomm promet aussi une latence réduite à 12 millisecondes à peine lors de l’affichage AR (passthrough) et la prise en charge du Wi-Fi 7. On ne sait pas encore quels appareils intégreront ce chipset, mais le fondeur précise que Samsung est déjà partenaire, tout comme Google, sachant que les deux sus-nommés prépareraient un nouveau casque XR potentiellement capable d’en remontrer au Vision Pro d’Apple.

Qualcomm fournira d’autres précisions sur le XR2+ Gen 2 et ses partenaires lors du CES de Las Vegas

Parmi les autres clients de Qualcomm, on compte aussi HTC Vive ou bien encore Immersed and Play for Dream. Si les technologies XR peinent encore à décoller auprès du grand public, ce n’est en tout cas pas faute d’innovations et d’avancées technologiques.