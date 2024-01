Microsoft Teams arrive en février sur Android Auto

Microsoft annonce que sa plateforme Teams sera disponible en février 2024 sur Android Auto. Cela montre une certaine ouverte, sachant qu’Android Auto de Google (tout comme CarPlay chez Apple) se focalise surtout sur les applications de navigation et de média.

Arrivée de Microsoft Teams en février 2024 sur Android Auto

L’année dernière, Google a commencé à faire pression pour qu’il y ait plus d’applications pour les maisons intelligentes, d’applications météorologiques et d’autres catégories sur Android Auto, et a notamment annoncé que Microsoft Teams arriverait sur la plateforme, mais sans donner de calendrier.

Microsoft a depuis pris la parole et annonce que Teams sera disponible sur Android Auto dans le courant de février 2024. Cette annonce intervient donc neuf mois après l’officialisation de l’application pour la plateforme. Microsoft explique brièvement que l’application pourra passer et accepter des appels via Teams, sans préciser si elle intégrera les messages du service.

« Teams sur Android Auto vous permet de rejoindre facilement des réunions à partir de l’affichage du calendrier, d’appeler rapidement vos contacts en numérotation rapide et de voir vos appels récents sur vos téléphones Android », indique la société.

Pour l’instant, aucune date précise n’a été fixée pour le déploiement, mais il est bon de voir que les choses sont toujours en cours. Notamment, Microsoft Teams propose une application CarPlay depuis 2021.