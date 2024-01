[CES 2024] Unistellar dévoile l’Odyssey, un télescope taillé pour l’astrophotographie… à la portée de tous

Marque leader sur le marché du télescope personnel puissant et accessible, Unistellar profite du CES 2024 pour dévoiler sa nouvelle gamme Odyssey. L’Odyssey et l’Odyssey Pro ont été invisiblement conçus pour l’astrophotographie « à la portée de tous », et toujours avec le même soucis d’en rendre la pratique aussi simple que possible. Encore plus précis sur les objets proches (planètes de notre système solaire par exemple), toujours aussi à l’aise dans l’espace profond, les Odyssey bénéficient d’une nouvelle technologie de recherche d’objets développée en partenariat avec Nikon, le Nikon High Precision Optics, technologie qui fait des Odyssey les premiers télescopes à miroir ne nécessitant aucun réglage manuel. Le fabricant a aussi développé sa technologie propriétaire Stella Autofocus qui permet de faire une mise au point entièrement automatisée sur les objets ou parties du ciel observés en combinant un algorithme dédié et un capteur motorisé.

En d’autres termes, cela signifie qu’il sera possible de rapidement trouver et pointer précisément des objets du ciel profond (ou du système solaire) sans aucun préréglage sophistiqué, et surtout sans aucune connaissance préalable sur l’astrophotographie. Des télescopes pour les amoureux d’observation spatiale ne désirant pas passer des heures avec un manuel avant de passer à l’action. Cette fois, il sera possible de multiplier les observations en quelques heures de temps à peine, de quoi rapporter un joli stock d’astro-photos après seulement une nuit passée sous les étoiles.

Contrairement aussi à d’autres télescopes modernes et semi automatisés, Unistellar a rajouté un oeillet qui permet de coller son oeil directement sur le télescope, comme les télescopes non motorisés. Attention cependant, car cet oeillet n’est pas une optique mais bien un écran qui affiche devant l’oeil ébahi de l’utilisateur ce que le télescope voit réellement avec ses optiques (et pas mal de post traitement derrière).

La gamme Odyssey est disponible dès aujourd’hui à la vente : comptez 2499 euros pour l’Odyssey standard, et 3999 euros pour l’Odyssey Pro (avec un meilleur grossissement). Unistellar propose aussi une « Red Edition” en quantités limitées, vendue à 4499 euros.