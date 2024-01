Les claviers et souris de Microsoft vont faire leur retour grâce à un nouveau partenaire

Microsoft a surpris tout le monde l’année dernière en annonçant mettre un terme à ses claviers, souris et autres accessoires pour les PC. Le groupe a préféré se focaliser sur les accessoires avec sa marque Surface. Aujourd’hui, le groupe s’associe avec un nouveau partenaire pour relancer ses claviers et souris.

Les périphériques de Microsoft reviennent

Onward Brands (la maison-mère d’Incipio, Incase, Griffin et Survivor) reprendra le flambeau de la fabrication des claviers, souris, webcams, casques et haut-parleurs de Microsoft. Incase utilisera les mêmes composants, la même fabrication et les mêmes chaînes d’approvisionnement, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à retrouver les mêmes accessoires, avec les mêmes performances, les mêmes matériaux et la même apparence. Le changement est surtout au niveau du logo.

Il est possible de se rendre sur le site d’Incase pour avoir un aperçu de 23 accessoires de Microsoft. Comme indiqué précédemment, le visuel des produits est proche, voire identique à ceux commercialisés auparavant par Microsoft.

Outre l’apposition d’un nouveau logo sur les périphériques existants, Incase continuera à développer des appareils conçus mais non terminés dans les laboratoires de Microsoft. Charlie Tebele, PDG d’Onward Brands, a déclaré à The Verge que l’entreprise travaillait avec Microsoft sur un nouveau clavier ergonomique, entre autres. Il n’y a pas de détails spécifiques sur les termes du partenariat, mais Microsoft conservera la propriété du design.

La disponibilité des appareils doit se faire dans le courant du deuxième trimestre de 2024.