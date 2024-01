Arcane (Netflix) : nouveau teaser pour la saison 2 de la série culte

Déjà culte après seulement une saison, la série animée Arcane, réalisée par le studio d’animation français Fortiche (et fortiches ils le sont) a droit à un second teaser, et c’est forcément un petit évènement au vu de l’extrême popularité de la série. Publié par Riot Games (l’éditeur de League of Legends) et diffusé par Netflix, Arcane commence à générer le buzz à quelques mois de sa sortie sur la plateforme au N rouge (la saison 2 serait disponible au mois de novembre prochain). Pour rappel, la série Arcane narre la relation compliquée entre les sœurs rivales Vi et Jinx, alors que ces dernières se retrouvent dans des camps opposés durant le conflit qui oppose la ville utopique de Piltover et la ville souterraine opprimée de Zaun. Le nouveau teaser présente rapidement Warwick, humain devenu loup-garou, ainsi que le chimiste fou Singed, qui a créé le Shimmer, la drogue au coeur de l’histoire de la série.

Outre ce nouveau trailer pour Arcane, Riot Games a lâché de nouvelles infos pour la saison 2024 de League of Legends. L’éditeur a notamment annoncé l’arrivée du système anti-triche Vanguard qui doit permettre de lutter contre le nombre croissant de robots dans LoL. Riot annonce que Vanguard lui permettra de mettre fin aux matchs en direct et de rembourser les LP aux joueurs dès lors que le système détectera que ces derniers ont joué contre des tricheurs et des robots. Le système de classement sera aussi modifié, de façon à améliorer un matchmaking trop souvent déficient.