MSI Claw : un teaser et quelques specs pour la première console PC-portable de MSI

MSI, spécialiste du PC gaming (au rapport puissance-prix plutôt très correct), vient de teaser ce qui sera sans doute sa toute première console de jeu portable. Sous le slogan « Get a grip and stay tuned » , MSI publie une très courte séquence qui pourrait dévoiler ce qui semble être deux sticks analogiques ainsi que le dos d’un appareil floqué du logo de MSI. Le fabricant annonce via un tag qu’il en dira plus lors du CES 2024 qui ouvrira ses portes à partir du mardi 9 janvier. Les spéculations vont déjà bon train concernant le type de processeur embarqué dans la première console portable de MSI, qui s’annonce du reste comme un probable concurrent du Steam Deck : Intel Core Ultra, AMD sous archi Zen ?

A whole new breed of MSI dragon is coming.

Un benchmark Geekbench publié depuis il y quelques jours vient de fournir la réponse à cette question légitime : la MSI CLAW (car tel est son nom) sera motorisée par un processeur Intel Core Ultra 7 155H, c’est à dire la toute dernière génération de CPU Meteor Lake. L’Intel Core Ultra 7 155H est composé de 6 P-Cores 8 E-cores, et 2 LP-Cores, soit un total de 16 coeurs pour 22 threads. La MSI CLAW tournera donc sous l’architecture Arc Alchemist d’Intel, et avec pas moins de 32 Go de RAM (soit deux fois plus de RAM que la ROG Ally et la Legion Go). MSI n’est pas là pour rigoler.

Outre la question des composants, il reste aussi à connaitre le futur positionnement tarifaire de ce Steam-deck « killer », un point crucial qui déterminera en grande partie le futur succès ou l’échec de l’appareil. Le marché de la console PC-portable commence aussi à être pas mal encombré, entre la Steam Deck, le ROG Ally, le OneXPlayer de X1 l’Emdoor EM-GP080MTL ou bien encore le Legion Go de Lenovo. MSI devra mettre de sacrés arguments sur la table pour espérer s’imposer.