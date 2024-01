CES 2024 : les fabricants attendus (et les liens pour les conférences)

Le Consumer Electronic Show ouvrira ses portes au public du 9 au 12 janvier cette année, et forcément, on connait désormais la liste des principaux fabricants qui pour l’occasion y tiendront une conférence afin de présenter leurs dernières nouveautés. Certaines conférences fabricants se tiendront le 8 janvier, 24 heures avant l’ouverture du salon au public, et l’on dispose des liens YouTube qui permettront de suivre les annonces en direct (ou en léger différé selon les fabricants).

NVIDIA : le fabricant de GPU a déjà prévenu que sa conférence du 8 janvier sera principalement consacrée à l’IA. On n’en attendait pas moins du fabricant des cartes d’accélération pour IA les plus prisées du marché.

LG : le fabricant sud-coréen a fait déjà très fort en pré-annonçant une vaste gamme de nouveautés (téléviseurs OLED 8K, vidéo projecteur ultra design, etc.), et en dira certainement beaucoup plus encore lors de sa conférence fixée au 8 janvier.



ASUS : le groupe taïwanais sera lui aussi présent avec sa conf « Transcendence » fixée au 9 janvier, principalement pour présenter une nouvelle gamme de PC portables, et aussi pour en dire plus sur le PC double écran que le fabricant a teasé il y a quelques heures. Sera t-on « transcendé » par toute ces annonces ?

HONDA aussi a prévu de faire sa conférence le 9, et devrait nous dévoiler sa nouvelle gamme de véhicules électriques



SONY : le géant japonais fera sa conférence le 8 janvier, avec sa doute une large gamme de produits annoncés, de l’électronique domestique (téléviseurs, etc.), aux accessoires de gaming.

SAMSUNG : le numéro un mobile sera bien présent pour cette édition du CES 2024, mais pas pour présenter la nouvelle gamme Galaxy S24 (dont la keynote a été fixée au 17 janvier). Le titre de la conférence, “AI for All: Connectivity in the Age of AI” indique clairement qu’il sera exclusivement question d’IA, et seulement d’IA. On espère toutefois quelques surprises du côté du hardware…