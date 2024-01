Tesla et Samsung collaborent pour améliorer la gestion de l’énergie des « maisons intelligentes »

C’est l’un des premiers gros partenariats « tech » de 2024 : A quelques encablures de l’ouverture du CES de Las Vegas, Tesla et Samsung annoncent aujourd’hui leur collaboration dans le domaine de la gestion de l’énergie des « maisons intelligentes ». Dans le détail, cela signifie que les utilisateurs de la plate-forme SmartThings de Samsung pourront se connecter à la batterie domestique Powerwall de Tesla – et aux autres produits que Tesla aura prévu pour la maison, comme les appareils de recharge de véhicules électriques, l’onduleur solaire ou bien encore le connecteur mural – ce qui permettra par exemple de suivre la consommation de l’énorme batterie directement via les appareils compatibles SmartThings.

La batterie murale Powerwall de Tesla pourra se connecter aux appareils SmartThings de Samsung

Plus inattendu, la synchronisation SmartThings/Powerwall permettra aussi d’activer la fonction Storm Watch, qui affichera des renseignements sur les fortes intempéries via un certain nombre d’appareils Samsung (téléviseurs, mobile, etc.). La connexion entre les appareils des deux marques se fera via une API développée par Tesla. Samsung est le premier fabricant à intégrer cette API dans ses produits. Une démonstration Powerwall/SmartThings sera exposée sur le stand de Samsung au prochain CES, ce qui prouve que la collaboration entre les deux fabricants a été préparée bien en amont de sa confirmation.