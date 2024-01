Windows 11 : Microsoft annonce le retrait prochain de WordPad, sans réinstallation possible

Microsoft a déjà annoncé que WordPad ne sera plus disponible sur Windows 11. Aujourd’hui, le groupe communique de nouveaux détails, avec notamment le fait qu’il ne sera plus possible de faire une quelconque réinstallation.

La fin définitive de WordPad est en approche

Microsoft a partagé son intention de se débarrasser de WordPad dans les notes de la dernière version Canary en date de Windows 11. À partir de la build 26020, WordPad n’est plus disponible avec le système d’exploitation. Plus important encore, Microsoft a déclaré que l’application ne pourra pas être réinstallée. On peut lire :

À partir de cette version, les applications WordPad et Contacts ne seront plus installées après une installation propre du système d’exploitation. Dans une prochaine version, WordPad sera supprimée lors de la mise à jour. WordPad ne pourra pas être réinstallée. WordPad est une fonctionnalité obsolète de Windows.

Bien qu’il n’y ait pas de méthode officielle pour restaurer l’éditeur de texte (qui a vu le jour il y a plus de 28 ans), les passionnés trouveront probablement un moyen de le réintégrer dans Windows 11.

Pour information, l’application Enregistreur vocal se prépare à connaître le même sort que WordPad. Microsoft ne la retire pas (encore) du système d’exploitation, mais il y a déjà une bannière avec une notification indiquant que l’application n’est plus activement développée.