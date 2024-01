Annoncé un peu sur le mode de la blague, le grille-pain Xbox Series S est désormais une réalité. Ce grille pain au design et aux couleurs de la console de Microsoft est parfaitement fonctionnel et peut même griller les muffins et les gaufres. Suprême raffinement, le grille-pain inscrit un logo Xbox sur la tartine grillée. Voilà qui fait tout de même très fan « ultra » de la marque, ce qui en soi n’est pas un problème tant que ça ne tourne pas au fanboisme borné. Le grippe pain Xbox rejoint ainsi le Frigo Xbox Series X dans la liste des produits ménagers signés Xbox.

Au delà de son design caractéristique, le grille-pain Xbox Series S propose 6 intensité de grillade ainsi qu’un mode de décongélation. L’appareil dispose aussi d’un bac à miettes amovible et d’un compte à rebours LED. On notera que ce n’est pas le premier grille-pain de ce type.. Bungie avait en effet sorti il ​​y a quelques années un grille-pain sur le thème de Destiny, ce dernier étant doté d’une fonction permettant de graver sur la tartine le logo Tricorne de Destiny.

Passons au sujet qui fâche : le grille-pain Xbox Series S est proposé à la vente dans les boutiques Walmart, et donc uniquement aux Etats-Unis. Vraiment dommage…

La Xbox Series S est disponible à la vente sur Amazon au prix de 300 euros.