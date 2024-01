TikTok en France : le chiffre d’affaires grimpe, mais pas les impôts

TikTok connaît un joli succès en France avec un peu plus de 21 millions d’utilisateurs. Le réseau social appartenant à ByteDance a par ailleurs déclaré un chiffre d’affaires de 44,3 millions d’euros en 2022 en France. Cela représente une hausse de 49,7% sur un an. Mais les impôts pour la plateforme ont peu évolué.

Une optimisation fiscale pour TikTok

En effet, TikTok n’a payé que 1 million d’euros d’impôts sur les sociétés, sur un bénéfice de 3 millions d’euros, selon ses comptes consultés par L’Informé. C’est très léger pour une raison toute simple : l’essentiel du chiffre d’affaires n’est pas encaissé en France. Il y a donc une optimisation fiscale, à l’instar des autres groupes comme Google et Meta pour ne citer qu’eux.

L’activité déclarée correspond uniquement à des services de marketing, de publicité et de relations publiques. Le chiffre d’affaires publicitaire réalisé en France, à savoir la plus grande part du revenu, n’est pas déclaré sur le territoire. Quand ils veulent diffuser de la publicité sur TikTok France, les annonceurs signent en effet un contrat avec TikTok Technology. Cette structure basée à Dublin s’occupe aussi de modérer les contenus publiés sur la plateforme, de la gestion des données des utilisateurs, du marketing et d’autres fonctions supports. Toutes ces activités lui ont coûté 350 millions de dollars en 2022, en hausse de 72% sur un an.

La modération est un point crucial pour le groupe. Pour la première fois, celui-ci a indiqué dans son rapport de transparence de septembre disposer de 6 125 employés dédiés à cette mission en Europe, dont 687 francophones et 2 137 anglophones. La somme a même dû augmenter en 2023, étant donné qu’il y a eu le Digital Services Act (DSA) dans l’Union européenne, impose de nouvelles obligations pour notamment lutter contre la désinformation et le harcèlement en ligne.

Situation similaire dans les autres pays

D’autre part, les filiales française et irlandaise appartiennent à TikTok Information Technologies UK. Cette dernière englobe les résultats de toute l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique latine. Le chiffre d’affaires total de cette entité, qui est basée à Londres, a atteint 2,6 milliards de dollars en 2022, en hausse de 164%, pour 542 millions de dollars de pertes (en baisse de 60%). Elle est elle-même une filiale de TikTok Limited situé aux îles Caïmans, connues pour leurs fiscalités attrayantes.

Qu’en est-il de l’échelle mondiale ? ByteDance, qui propose TikTok et Douyin (version chinoise du réseau social), a enregistré un chiffre d’affaires de 85,2 milliards de dollars en 2022, en hausse de 38%.