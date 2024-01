Le réalisateur de John Wick veut réaliser un film Star Wars

Chad Stahelski, le réalisateur des films John Wick, annonce avoir envie de faire un film Star Wars. L’occasion de proposer une nouvelle expérience pour la célèbre saga créée par George Lucas.

Chad Stahelski est partant pour un film Star Wars

S’adressant à Josh Horowitz, Chad Stahelski a déclaré être un grand fan de la galaxie lointaine, très lointaine, et bien qu’il soit très important pour lui de faire des films avec sa propre vision et ses propres règles, il a quelques idées pour un film Star Wars.

« Je suis un fan de Star Wars », a déclaré le réalisateur. « Le premier Star Wars a changé le cours de ma vie. Peut-être qu’un jour, Disney, si vous êtes à l’écoute, me contactera dans quelques années. J’ai quelques idées pour Star Wars. J’essaierai de m’y frotter, pour voir si Disney peut me surmonter ».

Qui dit film Star Wars dit ne pas avoir un contrôle complet, sachant que Lucasfilm est derrière. Par exemple, Chad Stahelski dit que John Wick : Chapitre 4 se veut à 96% ou 97% être son propre film. Autrement dit, le studio n’est quasiment pas intervenu dans ses choix. Avoir un tel contrôle pour Star Wars ne serait pas possible. Mais Chad Stahelski est malgré tout partant.

À la question de savoir s’il veut faire autre chose que les films John Wick, il répond :

Oui, bien sûr, mais étant donné le choix que j’ai eu et les paramètres qui m’ont été présentés, en ce qui concerne ces opportunités, j’ai senti que je pouvais faire plus et apporter quelque chose de plus, et faire plus de ce que je veux, et faire les combats, l’animé et l’action plus à ma façon en faisant [John Wick]. Pourquoi travailler avec les paramètres de quelqu’un d’autre sur ce que j’estime être un duel ou une mythologie quand je peux créer ?

Trois films déjà prévus

Pour rappel, Lucasfilm a déjà annoncé trois films Star Wars. Le film de James Mangold remontera à l’aube des Jedi, tandis que celui de Dave Filoni se concentrera sur la Nouvelle République et conclura les histoires interconnectées racontées dans The Mandalorian, Le Livre of Boba Fett, Ahsoka et d’autres séries Disney+. Le film de Sharmeen Obaid-Chinoy se déroulera après les événements de L’Ascension de Skywalker et mettra en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey, alors qu’elle construit un nouvel Ordre Jedi. Il n’y a aucune autre information dévoilée (casting, date de sortie, etc).