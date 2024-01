X (Twitter) se remet à afficher les titres des articles, mais c’est tout petit

X, anciennement connu sous le nom Twitter, a décidé de remettre en place les titres des articles lorsqu’un lien est partagé. Ils avaient disparu à la fin octobre 2023. Ils sont donc de retour, mais avec un affichage différent.

Le retour des titres d’articles sur X

L’année dernière, Elon Musk l’avait assumé : « cela vient directement de moi. L’esthétique s’en trouvera grandement améliorée », avait-il écrit. Lorsqu’un utilisateur partageait un article, seul le nom de domaine du média qui l’a publié apparaissait dans le coin inférieur gauche de l’image d’illustration, et un clic sur l’image permettait d’accéder au contenu. Le problème est qu’il n’était pas possible d’avoir le titre sans devoir cliquer sur l’image.

Maintenant, X se remet à afficher les titres des articles quand un lien est partagé. Il s’agit d’un texte blanc sur fond noir sur la partie inférieure de la miniature. Et comme nous pouvons le voir, le texte est assez petit et peut même être tronqué s’il est un peu long. On retrouve également le nom du site en dessous avec la mention « De [nom de site]. Pour les liens renvoyant vers KultureGeek par exemple, on peut lire « De kulturegeek.fr ».

Le retour des titres des articles est d’ores et déjà disponible sur la version Web de X. Cela ne semble pas encore le cas au niveau de l’application mobile, mais on se doute bien que le changement ne va pas tarder à arriver sur ce support.