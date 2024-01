Un avion effectue un vol d’essai sans pilote à son bord, dirigé uniquement par une IA

La start-up américaine Reliable Robotics est parvenue à réaliser la fin novembre ce qui aurait semblé impensable il y a quelques années, soit un vol d’essai avec un avion-cargo de type CESSNA piloté entièrement par une intelligence artificielle, et donc sans aucun pilote humain aux commandes (mais tout de même avec un télé pilote au sol pour superviser le vol) ! D’une durée de 12 minutes, ce vol sans pilote bouclé par une version cargo du Cessna 208B Caravan a passé sans encombres toutes les étapes clés de son parcours aérien, y compris le décollage et l’atterrissage sur l’aéroport municipal de Hollister (Californie). Bien évidemment, ce premier test d’IA-pilote avait été auparavant approuvé par la FAA (Federal Aviation Administration).

Les résultats de ce vol d’essai ont démontré que l’IA de Reliable Robotics est tout à fait capable d’éviter les collisions et les pertes de contrôle en vol, deux causes majeures de crashs aériens. La technologie mise au point par la startup a été conçue de façon à être polyvalente et réactive face à des conditions de vol changeantes, et peut même s’adapter à différents types et modèles d’avions.Dans un premier temps, Reliable Robotics envisage d’utiliser cette technologie pour assister les pilotes humains et réduire leur charge de travail, surtout lors des vols longue distance. A terme, l’IA-Pilote pourra peut-être supplanter la pénurie actuelle de pilotes formés et avec suffisamment d’expérience…