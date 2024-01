Spotify sur Android plante pour plusieurs utilisateurs

Plusieurs utilisateurs de Spotify rapportent que l’application Android du service de streaming se met à planter sans raison apparente. Cela a lieu pendant les fêtes de fin d’année et c’est toujours d’actualité.

Le point « positif » est que les crashs de Spotify sur Android semblent concerner la version bêta de l’application et non la version stable disponible pour tout le monde. Il y a plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux :

I'm having the same issue. I tried clearing the cache, re-logging, and even reinstalling the app and nothing worked. My app doesn't open up I just get a black screen thang hangs for a few seconds.

— Jerry 🧢 (@jjjeeerrryyyppp) December 31, 2023