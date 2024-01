Meta baisse durablement le prix du Meta Quest 2, qui passe à 300 euros

Visiblement, les promos des fêtes ont porté leurs fruits, tant et si bien que Meta a décidé de baisser durablement le prix du Meta Quest 2 ! Commercialisé initialement à 349 euros (version standard avec 64 Go) avant de subir une importante hausse de tarif de 100 euros en 2022 (449 euros), puis une nouvelle baisse au premier trimestre 2023 pour le modèle 256 Go, le Meta Quest 2 est désormais facturé à 299,99 euros, soit 50 euros de moins que son prix d’origine (avec 64 go de stockage supplémentaire). Très franchement, un casque VR de ce niveau et à ce prix, c’est quasiment une aubaine, d’autant que le Quest 2 bénéficie d’une vaste bibliothèque de titres, dont certains de grande qualité (comme RE4 VR). Alors certes, il s’agit bien ici d’une casque VR avant tout, sachant que l’affichage AR du Meta Quest 2, en faible résolution et en noir et blanc, est uniquement là (ou presque) pour le mode Gardien.

Avec ce nouveau prix, le Meta Quest 2 est quasiment deux fois moins cher que le Meta Quest 3. Une vraie bonne alternative donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans la VR sans se mettre en froid avec leur banquier.

Le Meta Quest 2 avec 128 Go Go de capacité de stockage (et ses deux manettes) est disponible à la vente sur Amazon au prix de 299,99 euros (au lieu donc de 449 euros).