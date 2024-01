Qube : LG dévoile un projecteur 4K ultra design… et avec une poignée

Ce sera sans doute l’une des stars du CES qui va ouvrir ses portes à Las Vegas : LG vient de présenter le projecteur laser CineBeam Qube (modèle HU710PB), caractérisé par son design minimaliste, son matériau original (coque tout en alu), sa petite taille, et… sa poignée (tout aussi design que le reste). Pesant 1,49 kg et mesurant 135 mm de côté pour une largeur de 80 mm à l’avant, ce projecteur est également équipé de plusieurs ports HDMI eARC et USB-C, ainsi que d’un haut-parleur mono intégré d’une puissance de 3W. LG affirme que le Qube peut projeter une image allant jusqu’à 120 pouces (de base ou en diagonale ?) en pleine résolution 4K et avec un ratio de projection standard de 1.2.

On note toutefois que le Qube propose une luminosité relativement faible de 500 lumens ANSI (nombre de projecteurs atteignent voire dépassent les 2000 Lumens), ce qui signifie que, malgré la prise en charge du HDR 10, le Qube ne pourra pas rivaliser avec la plupart des téléviseurs HDR actuels dans un environnement éclairé ou semi-éclairé (mais bon, un projecteur est avant tout fait pour les pièces très sombres). Le Qube fonctionne avec le système d’exploitation webOS de LG.

Outre des spécifications techniques à priori peu ébouriffantes, le Qube se distingue surtout par son design ravageur et un brin rétro-futuriste, une design qui permettra sans doute à cet appareil de s’intégrer dans n’importe quel salon, ou presque (si votre salon est au look rococo, ça ne se passera pas très bien). LG n’a encore annoncé ni le prix ni la date de sortie du Qube, ni confirmé s’il intégrerait des fonctionnalités d’autres projecteurs LG comme AirPlay 2, le contrôle vocal intelligent, etc.