Bonne année 2024 aux lecteurs de KultureGeek (et aux autres…) !

Les traditions, parfois, ça a du bon. Alors certes, on pourrait arguer qu’après la pluie de mauvaises nouvelles qui s’abat sur notre planète, il est un poil déplacé de fêter une « bonne et heureuse » année, mais on pourrait aussi rétorquer qu’après tout, c’est bien lorsque la réalité se fait un peu plus tristounette qu’il faut savoir garder espoir. Et puis, « ça ne mange pas de pain » comme dirait l’autre. Alors BONNE et HEUREUSE année 2024 à tous nos lecteurs forcément férus de tech en tous genres, en espérant que santé, bonheur et l’ami pognon seront de la partie. Et pour ceux qui sont déjà dans la galère (lecteurs comme non-lecteurs de notre site à vrai dire…), on souhaite encore plus, en espérant que le destin vous sera cette fois favorable.

Quant à l’année tech qui se profile, on souhaite vraiment que la « magie » sera de retour après une année 2023 entièrement phagocytée ou presque par l’avènement des IA génératives. Mais après tout, la magie technologique ce sera peut-être une nouvelle fois du coté d’OpenAI qu’il faudra la chercher, surtout après ces rumeurs d’un produit tech relatif à l’IA conçu conjointement par OpenAI… et Jony Ive, l’ancien designer en chef d’Apple ! Il va être difficile de nous émerveiller étant donné la maturité des différentes catégories de produits (ordinateurs, smartphones, moniteurs, etc.), mais la « culture Geek », ce sont aussi des films, des séries, des jeux vidéo, et tellement de choses encore que l’on devrait en avoir plus que de raison pour rassasier notre appétit de nouveautés. Le CES qui ouvrira ses portes dans quelques jours devrait déjà nous en mettre plein les yeux…

Ce sera tout pour ce rappel des attentes de 2024, et comme on adore les redite quand il s’agit de lâcher de bonnes ondes, on vous re-souhaite à tous chers lecteurs (et aux autres…), une très BONNE et HEUREUSE année 2024 !!!

Une dernière chose encore, n’hésitez pas à installer notre application iAddict v5 (Lien App Store – Gratuit- iPhone/iPad/Apple Watch) ainsi que notre application pour Mac (Lien Mac App Store – Gratuit). Ces outils indispensables vous permettront de suivre en temps réel toutes les actualités liées à Apple et à la High-tech avec l’onglet KultureGeek, ainsi que les meilleures offres disponibles. Ne manquez pas cette opportunité d’agrandir notre communauté, et n’hésitez pas à partager cet article sur vos réseaux sociaux favoris comme Twitter et Facebook. Votre soutien est grandement apprécié!