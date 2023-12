LG Gram 2024 : les nouveaux PC portables légers avec un écran OLED et de l’IA

LG a présenté ses nouveaux ordinateurs portables pour 2024, les Gram et Gram Pro. Ils vont tout particulièrement intéresser ceux qui cherchent un PC portable avec un écran OLED et un poids léger. En effet, cela varie entre 1,2 kg et 1,4 kg.

Les LG Gram de 2024 se dévoilent

Pour 2024, il y a les LG Gram Pro 16 et 17, ainsi que le LG Gram Pro 2-en-1. Le Gram Pro 16 est disponible avec un écran LCD (IPS) de 2 560 x 1 600 pixels ou avec un écran OLED de 2 880 x 1 800pixels, ainsi que le 2-en-1. Ce dernier est à la fois un ordinateur portable et une tablette, avec un écran tactile, une charnière réglable à 360 degrés et un stylet sans fil rechargeable.

Tous sont équipés avec des SSD NVMe PCIe 4.0, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 et d’une webcam Full HD avec reconnaissance faciale. Côté performances, il y a le choix entre les processeurs Intel Core Ultra 5 ou Intel Core Ultra 7 pour les modèles LG Gram Pro. Dans la gamme Pro, les processeurs incluent le matériel AI Boost NPU d’Intel pour accélérer les tâches d’intelligence artificielle traitées localement sur l’appareil.

Pour leur part, les LG Gram seront disponibles en quatre tailles d’écran différentes (14, 15, 16 et 17 pouces) et seront équipés de processeurs Intel Core Ultra. Ils intègrent tous des caméras Full HD. Les deux plus grands modèles sont dotés d’un écran de 2 560 × 1 600 pixels, ce qui les rend plus adaptés au visionnage de vidéos, à la lecture prolongée sur Internet ou à la retouche de photos.

LG précise que ses nouveaux PC portables ont le droit à l’application LG Gram Link qui permettra le partage de fichiers, le transfert de photos et la recopie de l’écran entre son ordinateur et ses appareils Android ou iOS. L’application utilisera l’intelligence artificielle pour classer les photos et faciliter la recherche d’images grâce à des mots-clés.

LG ne communique pas encore les prix pour ses Gram et Gram Pro.