LG dévoile un robot bipède (et mignon) créé pour garder nos animaux de compagnie (entre autres)

LG a prévu de présenter un robot bipède compact lors du CES 2024 à Las Vegas, un robot capable de se déplacer de manière autonome dans le domicile. Alimenté par l’IA, ce robot offrira une variété de fonctions – alerter lorsque la climatisation est activée en son absence, surveiller les animaux de compagnie pendant les heures de travail, rappel de prise de médicaments, etc. – des tâches somme toute similaires à ce que proposent déjà nombre d’appareils domotiques intelligents.

Ce robot à la bouille sympathique fonctionne sur la plateforme Robotics RB5 de Qualcomm, qui combine matériel et logiciel avec des capacités en IA. Les fonctionnalités du robot comprennent la reconnaissance faciale et vocale, le traitement des « émotions » des personnes en environnement proche et la capacité de mener des conversations. Le robot de LG peut aussi mesurer la qualité de l’air intérieur et la température, envoyer des notifications sur le smartphone, accueillir l’utilisateur à la porte, évaluer son humeur et même jouer de la musique afin de détendre l’atmosphère. Il peut aussi exprimer des émotions avec ses yeux-LED ou par des changements de posture. La nuit, le petit droide peut servir de gardien de sécurité et patrouiller dans le domicile afin de vérifier que tout va bien.

Au plan technique, le robot de LG est équipé d’une caméra faciale, d’un haut-parleur et de divers capteurs lui permettant de naviguer, de communiquer et de percevoir son environnement direct. Le prix de ce robot sera annoncé plus tard, peut-être donc durant le prochain CES de janvier.