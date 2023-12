Cybertruck : un premier accident de la route pour le pick-up de Tesla

Les Cybertruck ne courent pas (encore) les rues aux Etats-Unis, mais la maladresse des conducteurs n’attend pas le nombre de véhicules : l’utilisateur de Reddit Boddhya a publié les clichés de ce qui est certainement le tout premier accident de la route d’un Cybertruck de Tesla. Le crash entre deux véhicules (un Cybertruck et une Toyota Corolla 2009) s’est produit sur la SR 35 (Skyline Boulevard) au sud de Page Mill Road en Californie, et les premières images semblent indiquer que le véhicule de Tesla a subi peu de dégâts matériels visibles tandis que la Toyota Corolla est totalement hors service. A priori, personne n’a été gravement blessé dans l’accident. 3 personnes se trouvaient dans la Tesla, et l’on sait que le conducteur de la Toyota n’a que 17 ans.

La California Highway Patrol (la police de la route californienne) a fourni un premier descriptif de l’incident : « Notre enquête préliminaire indique qu’une Toyota Corolla roulait vers le sud sur la SR-35 en direction sud, au sud de Page Mill Road, à une vitesse inconnue, lorsque le conducteur, pour des raisons inconnues, a tourné à droite et a ensuite heurté un talus de terre sur l’accotement droit. La Toyota est ensuite revenue sur la chaussée, a franchi les doubles lignes jaunes dans la voie en direction nord et a percuté un Tesla Cybertruck circulant vers le nord sur la SR-35 en direction nord. » Au moins Elon Musk évite t-il ici une énième polémique sur l’Autopilot : le Cybertruck n’y est pour rien, et vient sans doute de démontrer sa solidité en cas de collision violente avec un autre véhicule