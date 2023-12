Steam dévoile les jeux les plus joués et vendus en 2023

Valve communique la liste des jeux qui ont été les plus vendus et les plus joués en 2023 sur Steam. Les données vont du 1er janvier au 15 décembre 2023. On peut voir que plusieurs reviennent dans les différentes catégories, dont Baldur’s Gate 3 qui a été sacré meilleur jeu de l’année (GOTY) lors des Game Awards.

Le top des jeux sur Steam en 2023

Ici, Steam propose un classement en ne se basant pas sur le nombre de téléchargements, mais sur le chiffre d’affaires brut total généré. Il y a plusieurs catégories : platine (1er au 12e), or (13e au 24e), argent (25e au 50e) et bronze (51e au 100e). Pour platine par exemple, on retrouve :

Baldur’s Gate 3

PUBG: BATTLEGROUNDS

Call of Duty : Modern Warfare II / III / Warzone

Starfield

Sons Of The Forest

Counter-Strike 2

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Cyberpunk 2077

Dota 2

Lost Ark

Destiny 2

Apex Legends

Pour ce qui est des meilleures nouveautés de l’année, il y a dans la catégorie platine :

Remnant II

PAYDAY 3

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Starfield

Baldur’s Gate 3

EA SPORTS FC 24

Resident Evil 4

Sons Of The Forest

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

STAR WARS Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Cities: Skylines II

Vient ensuite la liste des jeux les plus populaires de l’année (par nombre de personnes en jeu simultanément). Pour la catégorie platine (plus de 300 000 joueurs en simultané) :

Apex Legends

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Starfield

Destiny 2

Dota 2

Lost Ark

Sons Of The Forest

PUBG: BATTLEGROUNDS

Goose Goose Duck

Counter-Strike 2

Baldur’s Gate 3

Steam propose aussi d’autres catégories. Par exemple, il y a les jeux les plus populaires de l’année sur le Steam Deck (par nombre de personnes en jeu simultanément) :

DAVE THE DIVER

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON

Resident Evil 4

Starfield

Half-Life

Grand Theft Auto V

The Witcher 3: Wild Hunt

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

Vampire Survivors

Cyberpunk 2077

Baldur’s Gate 3

ELDEN RING

D’autres classements sont disponibles sur cette page, dont les meilleurs promus de l’accès anticipé (en chiffre d’affaires brut), les meilleurs jeux de l’année (en nombre de joueurs actifs au quotidien avec une manette) et les meilleurs jeux exclusivement en VR (en chiffre d’affaires brut).