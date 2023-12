Samsung Galaxy S24 : les prix en fuite… et toujours pas de connectivité satellite ?

À l’approche du lancement de la nouvelle gamme des Samsung Galaxy S24, de nouvelles fuites révèlent des augmentations substantielles de prix ainsi que l’absence assez étonnante de connectivité par satellite. Deux fuites distinctes suggèrent ainsi une hausse des prix pour le Galaxy S24 Ultra, le site GalaxyClub indiquant un tarif de base de 1 449 euros en Europe pour le modèle 256 Go, une augmentation importante par rapport aux 1 399 euros du Galaxy S23 Ultra. Roland Quandt de WinFuture ajoute qu’en Suède le Galaxy S24 Ultra débutera à 17 990 SEK, et le modèle 512 Go à 19 490 SEK.

En revanche, les tarifs des modèles Galaxy S24 et S24+ seraient plus variables. Quandt mentionne qu’en Suède, le Galaxy S24 conservera le prix de son prédécesseur de 11 490 SEK tandis que le S24+ débutera à 14 490 SEK. GalaxyClub affirme que dans d’autres régions d’Europe, ces modèles pourraient même bénéficier d’une réduction de prix, le S24 commençant à 899 euros et le S24+ à 1 149 euros.

L’augmentation du prix du Galaxy S24 Ultra pourrait être partiellement attribuée à une augmentation de la RAM, le modèle de base incluant désormais 12 Go au lieu de 8 Go. Dans la liste des mauvaises nouvelles, ETNews rapporte que Samsung effectue actuellement des tests de réseau en Corée et précise que la gamme Galaxy S24 pourrait ne pas disposer de connectivité satellite, ce qui est d’autant plus surprenant que le concurrent direct Apple a introduit la connectivité par satellite depuis 2022 et la gamme d’iPhone 14.Les nouveaux Galaxy S24 devraient être présentés durant le mois de février, et commercialisés dans la foulée.