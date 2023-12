Tesla sur le point de se faire dépasser par le chinois BYD ?

C’est peu dire que l’année 2023 a été compliquée pour Elon Musk, l’image publique de l’innovateur high-tech laissant souvent la place à une figure nettement plus controversée. Les dérapages d’Elon Musk sur X/Twitter ainsi que les revenus décevants de Starlink (1,4 milliard de dollars contre 12 milliards de dollars annoncés) ont pour le moins terni la réputation d’invincibilité de l’entrepreneur star. Et la liste des mauvaises nouvelles ne devrait pas s’arrêter de sitôt : Bloomberg rapporte en effet que Tesla va probablement perdre sa position de premier constructeur mondial de voitures électriques au profit de BYD Co., un constructeur automobile chinois en plein essor depuis quelques années.

BYD, qui n’est pas encore un nom très connu à l’échelle mondiale, est en effet en passe de devenir un acteur majeur sur la scène mondiale. Les spécialistes du secteur s’accordent à dire que BYD dépassera Tesla en termes de volume de ventes de véhicules électriques dans les mois à venir. Ce changement de leader marque un tournant important dans la rivalité qui dure depuis une décennie sur le marché du VE. Le CEO de BYD, Wang Chuanfu, avait très tôt annoncé son objectif de concurrencer Tesla, et à l’époque, Musk n’avait pas hésité à se moquer ouvertement de BYD dans une interview télévisée. Le vent a tourné depuis.

BYD récolte aussi sans doute indirectement les fruits des propres difficultés de Tesla : sur la seule année 2023, des investisseurs ont réclamé la démission de Musk à la suite de remarques controversées, Tesla a été accusé de fraude par le DMV de Californie (au sujet des réclamations sur les véhicules autonome), et Musk encore a semblé particulièrement tendu lors d’une publication de résultats au cours de laquelle ce dernier a déploré les difficultés liées au Cybertruck. Pour l’instant, Tesla n’est pas vraiment menacé par BYD, les ventes du constructeur concernant essentiellement le marché chinois, mais tout pourrait basculer si BYD se décidait à investir le marché international.