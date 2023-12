La société mère de Paramount victime d’un énorme hack : les données de 80 000 employés sont compromises

National Amusements, la société mère de CBS et de Paramount, a été massivement piratée il y a environ un an. Ces informations ont été révélées dans un dossier juridique de l’entreprise remis aux mains du Procureur général du Maine en vertu d’une loi de 2005 sur la confidentialité numérique de l’État. A l’extrême discrétion de National Amusements sur ce sujet (il aura fallu un document juridique pour être informé sur ce piratage) s’ajoute un flou bien peu artistique sur la nature des données compromises et possiblement récupérées par les hackers.

Le document de justice indique que le piratage s’est déroulé sur trois jours, du 13 au 15 décembre 2022, et que les personnes concernées (soit 82 128 personnes dont les données ont été compromises) ont été notifiées de piratage le 22 décembre 2023, soit 372 jours après le hack massif de données ! Dans cette notification aux victimes potentielles du hack, National Amusements se contente d’indiquer avoir « pris des mesures « pour sécuriser son réseau et « minimiser » les perturbations de ses opérations journalières. Toujours selon ces documents, la société mère de Paramount aurait pris connaissance du hack le 23 août 2023, huit mois après l’intrusion, une période de latence largement inconciliable avec la « prise de mesures rapides » permettant de sécuriser le réseau.

Mais il y a pire encore, puisque l’on sait désormais que les pirates ont pu accéder à des données financières (numéro de compte, numéro de carte de crédit, code d’accès, etc.). Un Epic fail sécuritaire de grande ampleur en somme, et qui fait tâche pour une entreprise de la taille de National Amusements. La lenteur dans la détection du hack ainsi que la communication froide (et sans excuses) vis à des vis des personnes concernées finissent de brosser un portrait bien peu reluisant de la firme américaine. Il est peut-être temps, plus que temps, d’embaucher du personnel qualifié en sécurité informatique.