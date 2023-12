Nothing Phone (2a) : les caractéristiques techniques fuitent (écran, capteurs photo…)

Le Nothing Phone (2a) se dévoile aujourd’hui à la suite d’une fuite des caractéristiques techniques. Le smartphone sera annoncé au début de 2024.

Des détails sur le Nothing Phone (2a)

Sans surprise, le Nothing Phone (2a) ne sera pas un smartphone haut de gamme. Le téléphone aura le droit à un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2 412 x 1 084 pixels. La dalle sera fournie par Visionox et aurait une taille de 6,7 pouces. Ceux qui espéraient un modèle plus ou moins compact vont donc être déçus.

Côté photo, le téléphone aura le droit à un capteur principal de 50 mégapixels. Il s’agira du Samsung S5KGN9, déjà présent dans le Moto G84. Il s’accompagnera d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, le Samsung S5KJN1. Il semblerait que ce soit le même que l’on retrouve dans le Nothing Phone (2). Concernant l’avant pour les selfies, le capteur fera 32 mégapixels, il s’agira du Sony IMX615. C’est le même que l’on retrouve dans les Nothing Phone (2) et OnePlus 10 Pro.

D’autre part, Nothing choisira le processeur Mediatek Dimensity 7200 et proposera seulement les coloris noir et blanc. Le lancement interviendrait en février à l’occasion du Mobile World Congress 2024 à Barcelone. Ce salon se tiendra du 26 au 29 février.