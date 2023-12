Environnement : le plus gros gisement d’hydrogène blanc au monde… est en France !

C’est une découverte capitale : des chercheurs de l’Université de Lorraine, du CNRS et de la Française de l’Énergie ont découvert dans le bassin du puits Folschviller (Moselle) le plus gros gisement d’hydrogène blanc… au monde ! Plus incroyable encore, il apparait que cette découverte est totalement fortuite, Les chercheurs s’intéressant initialement aux réserves de méthane dans la région. Finalement, ces derniers ont identifié une réserve d’hydrogène blanc, évaluée à environ 250 millions de tonnes, située à environ 3 000 mètres sous terre.

L’hydrogène blanc, ou hydrogène « natif », est un gaz rare, issu de réactions chimiques naturelles souterraines. Ce gaz aurait en outre le potentiel pour être une alternative aux énergies fossiles, et dans le cas présent pourrait aider la France à se maintenir dans les objectifs environnementaux fixés par la dernière COP28, et plus prosaïquement représenterait une opportunité significative pour la transition énergétique.

L’hydrogène peut en effet servir de pile à combustible, produisant de l’électricité avec de l’eau comme seul sous-produit. Il offre aussi des solutions de stockage et de transport pour l’énergie produite par d’autres sources renouvelables, telles que l’éolien et le solaire. Par ailleurs, l’hydrogène trouve des applications dans plusieurs secteurs clefs comme l’automobile, la recherche médicale et la stérilisation d’équipements (entre autres).

Avant d’en arriver là, il faudra déjà exploiter ce gisement : une étude approfondie du terrain est nécessaire, notamment en raison de l’hétérogénéité du bassin causée par d’anciens mouvements tectoniques. La seconde étape consistera à trouver des financements pour le forage et l’exploitation de l’hydrogène blanc. Beaucoup reste encore à faire, mais la France tient son trésor énergétique…