Crypto : Coinbase s’enregistre officiellement en France

La plateforme de cryptomonnaies Coinbase annonce avoir obtenu le feu vert pour être une plateforme enregistrée en France. Le groupe est maintenant reconnu comme un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Feu vert de la France pour Coinbase

Le statut PSAN va permettre à Coinbase de proposer les services suivants en France, tout en étant en règle :

Garde d’actifs numériques

L’achat ou la vente d’actifs numériques en monnaie légale

L’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques

Selon une étude réalisée par Toluna, 10% des adultes français possèdent actuellement des cryptoactifs et 24% prévoient d’acheter, de vendre ou d’échanger des cryptomonnaies au cours des 12 prochains mois. De plus, quelque 60% des adultes français estiment que le système financier mondial favorise injustement des intérêts puissants, selon Coinbase.

Coinbase affirme que « la France est un marché important » et « cette décision représente un nouveau chapitre de notre stratégie d’expansion internationale, Go Deep, Go Broad. Nous sommes déterminés à nous associer à des régulateurs de haut niveau dans toutes les juridictions pour aider à moderniser le système financier, et la France n’échappe pas à la règle ».

Les Français pouvaient déjà s’inscrire et utiliser Coinbase. Désormais, la plateforme de cryptomonnaie est dans les règles de A à Z grâce à la validation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).