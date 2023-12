Duracell commercialise des batteries externes… qui ressemblent à des piles géantes !

DURACELL se lance dans la compétition pour le meilleur accessoire MagSafe de l’année avec sa nouvelle gamme de batteries externes portables, désormais disponibles à la vente. Ces appareils ne sont pas de simples batteries surdimensionnées ; ce sont aussi et surtout de puissantes stations de charge dotées d’une capacité allant jusqu’à 250W et de zones de charge MagSafe intégrées capables d’alimenter bien plus que des petits gadgets.

Le design de ces stations d’alimentation est ce qui frappe de prime abord, ces dernières ressemblant à de grosses piles Alcaline (Duracell bien sûr). DURACELL propose deux modèles, le M250 et le M150, tous deux présentant un design similaire mais avec des capacités de batterie différentes. Le modèle M250 se distingue par une sortie 250W et une batterie interne de 219Wh. Il comprend une prise AC complète, deux ports USB-C, deux emplacements USB-A, et un pad de charge magnétique compatible MagSafe avec une charnière qui révèle un espace pour les AirPods. Le modèle M150, plus petit, offre une sortie de 150W avec une batterie interne de 91Wh. Il conserve les ports USB mais n’a pas de prise AC. Comme le M250, il dispose d’un pad de charge magnétique de 7,5W et d’un emplacement pour AirPods.

Pour célébrer le lancement, DURACELL propose des réductions sur ces modèles sur Amazon. Le M250 est actuellement disponible pour 199 dollars (au lieu de 249 dollars), tandis que le M150 est en vente à 129 dollars, (au lieu de 159 dollars). La livraison est assurée vers la France, avec des frais supplémentaires bien sûr.