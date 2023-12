SpaceX ne passe pas loin des 100 lancements de fusées Falcon en 2023

SpaceX a récemment repris ses opérations spatiales après une pause de onze jours en lançant une mission Starlink depuis Cap Canaveral en Floride, mission qui consistait à déployer en orbite 23 satellites « v2 mini ». Cette courte interruption de quelques jours est suffisante pour que SpaceX ne réussisse pas son pari (et son objectif) de lancer 100 fusées Falcon en 2023.

Pour autant, il est impossible de parler d’échec : SpaceX a lancé 92 fusées Falcon en 2023 ( (88 Falcon 9 et 4 Falcon Heavy), soit 50% de plus qu’en 2022 et trois fois plus qu’en 2021 ! La stratégie de SpaceX consiste toujours à récupérer et réutiliser les premiers étages de ses fusées, ce qui lui permet de réduire significativement les coûts et les délais de production. Cette efficacité opérationnelle confère à SpaceX un avantage indéniable sur ses concurrents en termes de fréquence et de régularité des lancements.

En 2023, SpaceX ambitionnait d’établir un record avec 100 lancements sur l’année. Ce ne sera donc pas le cas, mais avec 92 lancements en 2023, SpacxeX a tout de même lancé en moyenne une fusée Falcon tous les 4 jours ! La firme américaine représente à elle seule en 2023 près de la moitié des 209 tentatives de lancement orbital dans le monde. Plus que jamais, SpaceX domine le secteur spatial, et devrait poursuivre sa marche en avant en 2024, l’objectif fixé étant désormais de 144 lancements.